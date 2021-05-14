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«Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2021/22

12:10
«Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Фото Сайт ФК «Арсенал»
«Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Фото Сайт ФК «Арсенал»
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Лондонский «Арсенал» на официальном сайте представил новую гостевую форму на сезон-2021/22.

Основной цвет комплекта — желтый с темными вставками на плечах и рукавах.

Вместо эмблемы будет изображен символ клуба — пушка. Это отсылка к сезону-1970/71, когда «канониры» оформили золотой дубль в Англии, играя в форме со схожей эмблемой.

19 мая «Арсенал» выйдет на матч с «Кристал Пэлас» уже в новом комплекте. Игра начнется в 21.00 (мск). Технический спонсор команды — компания adidas.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/returnofthecannon

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