«Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2021/22

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте представил новую гостевую форму на сезон-2021/22.

Основной цвет комплекта — желтый с темными вставками на плечах и рукавах.

Вместо эмблемы будет изображен символ клуба — пушка. Это отсылка к сезону-1970/71, когда «канониры» оформили золотой дубль в Англии, играя в форме со схожей эмблемой.

19 мая «Арсенал» выйдет на матч с «Кристал Пэлас» уже в новом комплекте. Игра начнется в 21.00 (мск). Технический спонсор команды — компания adidas.