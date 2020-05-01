Трент Александр-Арнолд: «У Санчо очень особенный талант. Был бы счастлив, если бы он перешел в «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал, что хотел бы выступать вместе с полузащитником «Боруссии Д» Джейдоном Санчо в составе мерсисайдской команды.

— Если бы Санчо перешел к нам, он безусловно сделал бы команду лучше, — приводит Goal.com слова Александр-Арнолда. — Я был бы более чем счастлив, если бы Джейдон пришел в «Ливерпуль». Я играл с ним в сборной Англии и знаю, что у него очень и очень особенный талант.

На счету 20-летнего Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 117 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в Санчо заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».