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Трент Александр-Арнолд: «Чем обязан Клоппу? Всем»

22:16
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд ответил на вопрос, чем обязан главному тренеру команды Юргену Клоппу.

— Всем. Кто знает, что бы произошло без него, — цитирует защитника Sky Sports. Он дает мне шансы, даже больше, чем я мог просить. Очень верит в меня, всегда стараюсь отблагодарить его.

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