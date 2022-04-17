Рангник про освистывание Погба: «Понимаю, что болельщики расстроены, но отдельные игроки не должны становиться мишенью для критики»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о свисте болельщиков в адрес полузащитника команды Поля Погба.

«Понимаю, что болельщики расстроены, но отдельные игроки не должны становиться мишенью для критики, — приводит слова Рангника Sky Sports. — У нас коллективная ответственность. За результат отвечает каждый из нас, почему я не считаю правильным выделять каких-то игроков».

Напомним, что во время матча 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2) болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали Погба.