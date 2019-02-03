Тренер "Кардиффа": "Сала гордился бы нами"

Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок вспомнил форварда Эмилиано Салу после победы над "Борнмутом" (2:0) в матче чемпионата Англии. 28-летний аргентинец пропал без вести, когда летел в Кардифф. Он не провел за валлийский клуб ни одного матча после перехода из "Нанта".

– Сала очень гордился бы нами этим вечером, – цитирует AFP Уорнока. – Эмилиано был отличным парнем. Я встретил его впервые два месяца назад, и он меня сразу впечатлил. Я стал его поклонником.

Болельщики проявили себя очень здорово. Это был эмоциональный момент. Публика была необычайной. Для нас было крайне важно победить.