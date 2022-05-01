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Сегодня, 08:40

Тренер «Арсенала» Артета рассказал о трансферных планах на летнее окно

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что клуб не может покупать звездных игроков, которых приобретает «Ливерпуль».

«Не думаю, что сейчас мы том положении, когда можем покупать игроков такого же формата и стоимости, как «Ливерпуль», нам нужно найти другие способы усиления. Кого мы купим этим летом, будет зависеть от того, сколько игроков вернулось из аренды, от обязательств перед ними, от нашего финансового положения, от требований клубов», — цитирует Артету Sky Sport.

После 33 туров АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 1 мая, команда сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Начало — в 18.30 мск.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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