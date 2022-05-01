Тренер «Арсенала» Артета рассказал о трансферных планах на летнее окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что клуб не может покупать звездных игроков, которых приобретает «Ливерпуль».

«Не думаю, что сейчас мы том положении, когда можем покупать игроков такого же формата и стоимости, как «Ливерпуль», нам нужно найти другие способы усиления. Кого мы купим этим летом, будет зависеть от того, сколько игроков вернулось из аренды, от обязательств перед ними, от нашего финансового положения, от требований клубов», — цитирует Артету Sky Sport.

После 33 туров АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 1 мая, команда сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Начало — в 18.30 мск.