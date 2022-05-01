Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити» после разгрома «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхитился игроками команды после матча 35-го тура АПД с «Лидсом» (4:0).

«Все игроки сыграли невероятно, несмотря на сложности. Мы отлично играли, я на «Элланд Роуд» впервые появился при фанатах клуба, я многое слышал о местной публике, и она действительно фантастическая. Приятно было тут побывать. Нам надо выигрывать все оставшиеся матчи. Если мы не выиграем хотя бы один, «Ливерпуль» станет чемпионом. Все просто, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Сити» набрал 83 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Ман Сити» опережает на один балл «Ливерпуль».

«Лидс» остался на грани зоны вылета: 17-е место и 34 очка.