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Сегодня, 07:43

Гвардиола похвалил игроков «Манчестер Сити» после разгрома «Лидса»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхитился игроками команды после матча 35-го тура АПД с «Лидсом» (4:0).

«Все игроки сыграли невероятно, несмотря на сложности. Мы отлично играли, я на «Элланд Роуд» впервые появился при фанатах клуба, я многое слышал о местной публике, и она действительно фантастическая. Приятно было тут побывать. Нам надо выигрывать все оставшиеся матчи. Если мы не выиграем хотя бы один, «Ливерпуль» станет чемпионом. Все просто, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Сити» набрал 83 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Ман Сити» опережает на один балл «Ливерпуль».

«Лидс» остался на грани зоны вылета: 17-е место и 34 очка.

Хосеп Гвардиола
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
0
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«Манчестер Сити» разгромил в гостях «Лидс» и вернулся на 1-е место в АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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