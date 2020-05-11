Трагедия в Брэдфорде. 35 лет назад здесь при пожаре погибли 56 болельщиков
22:17
Сегодня исполнилось 35 лет страшной трагедии на стадионе «Корал Виндоуз» в Брэдфорде. 11 мая 1985 года во время матча третьего английского дивизиона между местным клубом и «Линкольном» произошел пожар.
Один из болельщиков бросил непотушенную сигарету, из-за чего загорелась деревянная трибуна. Ветер быстро распространил огонь.
В результате трагедии погибли 54 болельщика «Брэдфорда» и два — «Линкольна», еще 250 получили различные повреждения.
? | On 11th May 1985, 56 people went to a football match and never returned. Today — 35 years on — we pay tribute to those who lost their lives. They will be forever remembered.#BCAFC pic.twitter.com/JCdZQDman4— Bradford City AFC (@officialbantams) May 10, 2020