Трагедия в Брэдфорде. 35 лет назад здесь при пожаре погибли 56 болельщиков

Сегодня исполнилось 35 лет страшной трагедии на стадионе «Корал Виндоуз» в Брэдфорде. 11 мая 1985 года во время матча третьего английского дивизиона между местным клубом и «Линкольном» произошел пожар.

Один из болельщиков бросил непотушенную сигарету, из-за чего загорелась деревянная трибуна. Ветер быстро распространил огонь.

В результате трагедии погибли 54 болельщика «Брэдфорда» и два — «Линкольна», еще 250 получили различные повреждения.