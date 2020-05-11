Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Трагедия в Брэдфорде. 35 лет назад здесь при пожаре погибли 56 болельщиков

22:17
Пожар на стадионе в Брэдфорде.
Пожар на стадионе в Брэдфорде.

Сегодня исполнилось 35 лет страшной трагедии на стадионе «Корал Виндоуз» в Брэдфорде. 11 мая 1985 года во время матча третьего английского дивизиона между местным клубом и «Линкольном» произошел пожар.

Один из болельщиков бросил непотушенную сигарету, из-за чего загорелась деревянная трибуна. Ветер быстро распространил огонь.

В результате трагедии погибли 54 болельщика «Брэдфорда» и два — «Линкольна», еще 250 получили различные повреждения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир