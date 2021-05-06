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Моуринью хочет видеть Ламелу и Моуру в «Роме»

10:43
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Форварды «Тоттенхэма» Эрик Ламела и Лукас Моура может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football.London.

По сведениям источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть 29-летнего аргентинца и 28-летнего бразильца в своей команде. Португальский специалист работал с игроками в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Ламела провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. На счету Моуры 9 голов и 5 передач в 48 матчах.

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