«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Бешикташа» Ларином
13:45
«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Бешикташа» Кайлом Ларином, сообщает 90min.
По информации источника, «шпоры» могут купить 26-летнего канадца в летнее трансферное окно. Сообщается, что на форварда также претендует «Вест Хэм».
В сезоне-2020/21 Ларин провел 42 матча за «Бешикташ», на его счету 23 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/tottenham-west-ham-monitoring-besiktas-forward-cyle-larin
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