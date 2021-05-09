«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Бешикташа» Ларином

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Бешикташа» Кайлом Ларином, сообщает 90min.

По информации источника, «шпоры» могут купить 26-летнего канадца в летнее трансферное окно. Сообщается, что на форварда также претендует «Вест Хэм».

В сезоне-2020/21 Ларин провел 42 матча за «Бешикташ», на его счету 23 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.