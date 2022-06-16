Полузащитник «Брайтона» Биссума сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Тоттенхэм»

Переход полузащитника «Брайтона» Ива Биссума в «Тоттенхэм» находится на финальной стадии, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сегодня, 16 июня, 25-летний малиец пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.

Ранее сообщалось, что покупка футболиста обойдется «Тоттенхэму» в 29 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Биссума забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Брайтон».