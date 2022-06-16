Экс-игрок «Москвы» Макси Лопес может стать владельцем «Бирмингема»

Бывший нападающий «Барселоны», «Ривер Плейт» и «Москвы» Макси Лопес может стать новым владельцем «Бирмингема». Как сообщает в Twitter журналист Кристиан Мартин, он станет первым аргентинцем, владеющим клубом в Англии.

38-летний Лопес завершил карьеру в 2021 году. Последним его клубом был итальянский «Самбенедеттезе».

В прошедшем сезоне «Бирмингем» занял 20-е место в чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.