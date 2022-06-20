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Сегодня, 09:26

«Тоттенхэм» вступил в гонку за подписание Габриэла Жезуса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» вступил в гонку за подписание нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Как сообщает Daily Mirror, «шпоры» надеются разрушить трансферные надежды «Арсенала» на 25-летнего игрока. Главный тренер команды Антонио Конте впечатлен универсальностью Жезуса.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за трансфер бразильского футболиста 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Жезус провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/arsenal-tottenham-spurs-gabriel-jesus-27275231
Габриэл Жезус
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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