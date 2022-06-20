«Тоттенхэм» вступил в гонку за подписание Габриэла Жезуса

«Тоттенхэм» вступил в гонку за подписание нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Как сообщает Daily Mirror, «шпоры» надеются разрушить трансферные надежды «Арсенала» на 25-летнего игрока. Главный тренер команды Антонио Конте впечатлен универсальностью Жезуса.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за трансфер бразильского футболиста 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Жезус провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.