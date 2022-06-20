«Аталанта», «Лидс» и «Монако» интересуются форвардом «Ливерпуля» Минамино

Ряд европейских клубов проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля» Такуми Минамино, сообщает The Mirror.

По информации источника, 27-летнего японца готовы подписать «Аталанта», «Лидс» и «Монако».

Сообщалось, что мерсисайдцы готовы расстаться с нападающим за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Минамино провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.