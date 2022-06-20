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Сегодня, 03:35

«Манчестер Сити» не намерен отдавать Альвареса в аренду

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, арендованный «Ривер Плейтом», следующий сезон проведет в составе «горожан», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство «Сити» не намерено отдавать 22-летнего аргентинца в аренду, хотя интерес к игроку проявляют более пяти европейских клубов. Романо считает, что такое решение клуба связано с тем, что команду могут покинуть Рахим Стерлинг и Габи Жезус.

На счету Альвареса 21 матч за «Ривер Плейт», в которых он забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи. В том числе форвард забил 6 голов в одном матче Кубка Либертадорес.

ФК Манчестер Сити
ФК Ривер Плейт
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