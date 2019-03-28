"Тоттенхэм" провел первую тренировку на новой арене

"Тоттенхэм" провел первую тренировку на новом стадионе, сообщает официальный Твиттер "шпор". В ней приняла участие вся команда, включая игроков, вернувшихся из сборных.

Новый стадион "Тоттенхэма" был построен рядом со старой ареной "Уайт Харт Лейн". Из-за проблем при строительстве объект был сдан не к началу сезона, как планировалось изначально, а только в марте. "Шпоры" проводили домашние матчи на "Уэмбли".

Первую игру на новом стадионе "Тоттенхэм" проведет 3 апреля против "Кристал Пэлас". "Шпоры" занимают третье место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 61 очко после 30 туров.

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