«Тоттенхэм» победил «Эвертон» благодаря автоголу Кина

«Тоттенхэм» дома одержал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 33-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Единственный гол был забит на 24-й минуте матча. Защитник гостей Майкл Кин срезал мяч в свои ворота.

«Тоттенхэм» с 48 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» — 11-я строчка и 44 балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 1:0 (1:0)

Гол: М-л.Кин, 24 — в свои ворота.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Б.Дэйвис, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Фертонген, 90+2), Сон Хын Мин (Бергвайн, 78), Лукас Моура (Ламела, 82), Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Сидибе, 77), Динь, М-л.Кин, Холгейт (Мина, 36), Сигурдссон (Бернард, 67), Андре Гомеш, Т.Дэйвис (М-з.Кин, 77), Ивоби (Гордон, 46), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Холгейт, 28. Сиссоко, 48. Б.Дэйвис, 76. Алдервейрелд, 84. Андре Гомеш, 87.

Судья: Скотт.

6 июля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: Ллорис и Сон едва не подрались на поле. Позже они помирились