Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: Ллорис и Сон едва не подрались на поле. Позже они помирились

6 июля 2020, 23:25
6 июля. Лондон. «Тоттенхэм» — «Эвертон». Сон Хын Мин и Ллорис чуть не подрались на поле. Фото instagram.com
6 июля. Лондон. «Тоттенхэм» — «Эвертон». Сон Хын Мин и Ллорис чуть не подрались на поле. Фото instagram.com
Теги:

После первого тайма матча 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» вратарь «шпор» Юго Ллорис на повышенных тонах пообщался со своим одноклубником Сон Хын Мином.

Эпизод произошел на поле арены «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 33-летний Ллорис подбежал к 27-летнему Сону, что-то крича и жестикулируя. Кореец ответил ему, после чего французский голкипер хотел толкнуть нападающего, но между ними встал партнер по команде, который растащил футболистов. Позже на помощь подбежали и другие игроки «Тоттенхэма».

Перед началом второй половины встречи Сон и Ллорис помирились в подтрибунном помещении.

Тоттенхэм — Эвертон

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир