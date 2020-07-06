После первого тайма матча 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» вратарь «шпор» Юго Ллорис на повышенных тонах пообщался со своим одноклубником Сон Хын Мином.

Эпизод произошел на поле арены «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 33-летний Ллорис подбежал к 27-летнему Сону, что-то крича и жестикулируя. Кореец ответил ему, после чего французский голкипер хотел толкнуть нападающего, но между ними встал партнер по команде, который растащил футболистов. Позже на помощь подбежали и другие игроки «Тоттенхэма».

What's happened there?!? ?



Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! ?



Watch the second half live on Sky Sports PL! ? pic.twitter.com/pw7l8fklBg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020

Перед началом второй половины встречи Сон и Ллорис помирились в подтрибунном помещении.