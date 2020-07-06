«Тоттенхэм» — «Эвертон»: Ллорис и Сон едва не подрались на поле. Позже они помирились
6 июля 2020, 23:25
После первого тайма матча 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» вратарь «шпор» Юго Ллорис на повышенных тонах пообщался со своим одноклубником Сон Хын Мином.
Эпизод произошел на поле арены «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 33-летний Ллорис подбежал к 27-летнему Сону, что-то крича и жестикулируя. Кореец ответил ему, после чего французский голкипер хотел толкнуть нападающего, но между ними встал партнер по команде, который растащил футболистов. Позже на помощь подбежали и другие игроки «Тоттенхэма».
Перед началом второй половины встречи Сон и Ллорис помирились в подтрибунном помещении.
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