Форвард «Бенфики» Сеферович может перейти в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает BBC.

По информации источника, 30-летний швейцарец уже провел встречу с главным тренером «волков» Бруну Лаже.

В сезоне-2021/22 Сеферович забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 15 матчах за «Бенфику». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.