«Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.

Вместе с 47-летним специалистом лондонский клуб покидает весь его тренерский штаб.

Португалец возглавил «Тоттенхэм» 30 июля. Контракт был подписан до 2023 года.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм».