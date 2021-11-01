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«Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера

13:05
Нуну Эшпириту Санту. Фото Getty Images
Нуну Эшпириту Санту. Фото Getty Images
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«Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.

Вместе с 47-летним специалистом лондонский клуб покидает весь его тренерский штаб.

Португалец возглавил «Тоттенхэм» 30 июля. Контракт был подписан до 2023 года.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм».

Дополнительная информация:

https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/october/club-announcement/

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