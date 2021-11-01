Жоржиньо высказался о потере очков «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отреагировал на потерю очков «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в 10-м туре чемпионата Англии.

«Мы должны быть сосредоточены на себе и не обращать внимания на результаты соперников, — приводит слова Жоржиньо официальный сайт лондонского клуба. — Нам нужно продолжить работать и прибавлять, а в конце сезона посмотрим на результат. Нам нужно стараться побеждать в каждой игре».

В 10-м туре АПЛ «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» (3:0), «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), а «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» (0:2).

После 10 туров «Челси» возглавляет турнирную таблицу с 25 очками. «Ливерпуль» занимает второе место (22), «Манчестер Сити» — третье (20).