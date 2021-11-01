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Конте просит у «Тоттенхэма» контракт на 15 миллионов евро в год

09:32
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Бывший тренер «Челси» Антонио Конте озвучил руководству «Тоттенхэма» свои требования по контракту, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 52-летний тренер просит у лондонского клуба трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год с гарантией 3-4 приобретения во время зимнего трансферного окна.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем Кубка страны. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в чемпионате Италии в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» рассматривает вопрос немедленной отставки главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1455031854650830851

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