Конте просит у «Тоттенхэма» контракт на 15 миллионов евро в год

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте озвучил руководству «Тоттенхэма» свои требования по контракту, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 52-летний тренер просит у лондонского клуба трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год с гарантией 3-4 приобретения во время зимнего трансферного окна.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем Кубка страны. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в чемпионате Италии в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» рассматривает вопрос немедленной отставки главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице.