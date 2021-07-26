«Тоттенхэм» обменял Ламелу в «Севилью» на Хиля
16:33
«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об обмене футболистами с «Севильей».
В лондонский клуб перешел вингер Брайан Хиль. «Шпоры» заключили с 20-летним футболистом контракт сроком до 2026 года.
В обратном направлении последовал полузащитник Эрик Ламела. 29-летний аргентинец подписал с испанской командой соглашение, рассчитанное на три сезона.
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