«Тоттенхэм» обменял Ламелу в «Севилью» на Хиля

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об обмене футболистами с «Севильей».

We are delighted to announce the signing of Bryan Gil from @SevillaFC! ??



Erik Lamela will join the Spanish club as part of the deal. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 26, 2021

В лондонский клуб перешел вингер Брайан Хиль. «Шпоры» заключили с 20-летним футболистом контракт сроком до 2026 года.

В обратном направлении последовал полузащитник Эрик Ламела. 29-летний аргентинец подписал с испанской командой соглашение, рассчитанное на три сезона.