«Реал» и «Манчестер Юнайтед» согласуют трансфер Варана в ближайшее время
17:51
Защитник Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Мадридский клуб находится на финальном этапе переговоров с «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Остается согласовать последние детали, что может случиться уже в ближайшие часы.
Сам Варан уже договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.
Сообщалось, что соглашение Варана с «МЮ» рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать 12 миллионов евро в год.
Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету два гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.
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