Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» согласуют трансфер Варана в ближайшее время

17:51
Теги:

Защитник Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Мадридский клуб находится на финальном этапе переговоров с «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Остается согласовать последние детали, что может случиться уже в ближайшие часы.

Сам Варан уже договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.

Сообщалось, что соглашение Варана с «МЮ» рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать 12 миллионов евро в год.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету два гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
Путин поздравил российских гимнастов с триумфом на Олимпиаде в Токио
Видео: как четверо детей сумели сбежать из детсада в Москве
Евросоюз подал иск против России в ВТО
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд