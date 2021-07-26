«Реал» и «Манчестер Юнайтед» согласуют трансфер Варана в ближайшее время

Защитник Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Мадридский клуб находится на финальном этапе переговоров с «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Остается согласовать последние детали, что может случиться уже в ближайшие часы.

Сам Варан уже договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.

Сообщалось, что соглашение Варана с «МЮ» рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать 12 миллионов евро в год.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету два гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.