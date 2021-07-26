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«Астон Вилла» объявила об уходе Джона Терри

12:55
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Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри покинул пост ассистента главного тренера «Астон Виллы», информирует официальный сайт клуба.

Ранее 40-летний экс-футболист получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro. Он стал выпускником тренерских курсов FA Level 5 UEFA Pro Licence 2021 года. Теперь Терри может стать главным тренером в профессиональном футбольном клубе высшего дивизиона.

Дополнительная информация:

https://www.avfc.co.uk/news/2021/july/Villa-confirm-John-Terry-departure/

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