«Тоттенхэм» может вернуть Уокера-Питерса из «Саутгемптона»
«Тоттенхэм» рассматривает возможность вернуть защитника Кайла Уокера-Питерса, которого продал в «Саутгемптон» летом 2020 года, сообщает журналист Бен Джейкобс.
По данным источника, у «шпор» есть право обратного выкупа 25-летнего англичанина за 30 миллионов фунтов.
Также на футболиста претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2021/22 Уокер-Питерс забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 37 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,8 миллиона фунтов.
Уокер-Питерс — воспитанник «Тоттенхэма».
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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