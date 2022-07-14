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Сегодня, 15:47

«Тоттенхэм» может вернуть Уокера-Питерса из «Саутгемптона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» рассматривает возможность вернуть защитника Кайла Уокера-Питерса, которого продал в «Саутгемптон» летом 2020 года, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, у «шпор» есть право обратного выкупа 25-летнего англичанина за 30 миллионов фунтов.

Также на футболиста претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/22 Уокер-Питерс забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 37 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,8 миллиона фунтов.

Уокер-Питерс — воспитанник «Тоттенхэма».

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
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