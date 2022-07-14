«Челси» отказался от идеи купить Криштиану Роналду
«Челси» отказался от идеи подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Times.
По данным источника, против этого трансфера выступил главный тренер лондонцев Томас Тухель, который заявил об этом на встрече с новым владельцем «синих» Тоддом Боэли.
В конце июня сообщалось, что Боэли обсуждал возможный трансфер Криштиану Роналду с агентом 37-летнего португальца, Жорже Мендешем.
В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.
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|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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