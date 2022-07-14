«Челси» отказался от идеи купить Криштиану Роналду

«Челси» отказался от идеи подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Times.

По данным источника, против этого трансфера выступил главный тренер лондонцев Томас Тухель, который заявил об этом на встрече с новым владельцем «синих» Тоддом Боэли.

В конце июня сообщалось, что Боэли обсуждал возможный трансфер Криштиану Роналду с агентом 37-летнего португальца, Жорже Мендешем.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.