Сакки рассказал, кого из современных футболистов хотел бы тренировать

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки рассказал, кого из современных футболистов он хотел бы тренировать.

«Я предпочту игрока, который славится своей работоспособностью, без лишних проявлений протагониста и который соответствует моим идеям.

Я всегда смотрел на голову, а не на ноги. С помощью тренировок можно исправить ноги, но не голову. Мне нравятся нападающие «Ливерпуля» за то, как они играют. Они бегают, работают на команду и атакуют пространства. Я бы выбрал Салаха. Он, возможно, не является суперзвездой, но идеально подходит под мои критерии нападающего", — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

В пятницу, 1 июля, «Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с Салахом.

В прошедшем сезоне 30-летний египтянин забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за команду во всех турнирах. Всего за пять лет в «Ливерпуле» египетский футболист забил 156 голов в 254 матчах.