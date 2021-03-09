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«Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла еще на сезон

22:36
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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«Тоттенхэм» готов продлить аренду полузащитника «Реала» Гарета Бэйла еще на сезон, утверждает Football.London.

По данным источника, у «шпор» есть опция выкупа валлийца или продление его контракта еще на сезон на тех же условиях.

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» не довольны результатами футболиста и не планируют продлевать его соглашение. Возможно, Бэйл летом вернется в «Реал».

Полузащитник перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013 году. Перед началом нынешнего сезона 31-летний вингер вернулся в лондонский клуб на правах аренды.

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