«Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла еще на сезон

«Тоттенхэм» готов продлить аренду полузащитника «Реала» Гарета Бэйла еще на сезон, утверждает Football.London.

По данным источника, у «шпор» есть опция выкупа валлийца или продление его контракта еще на сезон на тех же условиях.

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» не довольны результатами футболиста и не планируют продлевать его соглашение. Возможно, Бэйл летом вернется в «Реал».

Полузащитник перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013 году. Перед началом нынешнего сезона 31-летний вингер вернулся в лондонский клуб на правах аренды.