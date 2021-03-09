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Президент ла лиги считает переход Салаха в испанский клуб маловероятным

9 марта 2021, 22:57
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
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Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в один из топ-клубов Испании.

7 марта сообщалось, что египтянин может покинуть англичан из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.

«Ла лига находится на одном уровне с Премьер-лигой, разница только в болельщиках. У нас огромная база фанатов на Среднем и Дальнем Востоке, у них — только в Европе.

Переход Салаха в ла лигу маловероятен при нынешней финансовой ситуации. Я, конечно, надеюсь, что он присоединится к клубу ла лиги, но дорогих трансферов этим летом я не ожидаю», — цитирует Тебаса ON Time Sports.

Свой интерес к Салаху проявляли «Барселона» и мадридский «Реал».

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