Президент ла лиги считает переход Салаха в испанский клуб маловероятным

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в один из топ-клубов Испании.

7 марта сообщалось, что египтянин может покинуть англичан из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.

«Ла лига находится на одном уровне с Премьер-лигой, разница только в болельщиках. У нас огромная база фанатов на Среднем и Дальнем Востоке, у них — только в Европе.



Переход Салаха в ла лигу маловероятен при нынешней финансовой ситуации. Я, конечно, надеюсь, что он присоединится к клубу ла лиги, но дорогих трансферов этим летом я не ожидаю», — цитирует Тебаса ON Time Sports.

Свой интерес к Салаху проявляли «Барселона» и мадридский «Реал».