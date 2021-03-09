Отец Кавани утверждает, что форварду не нравится в Англии

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани не нравится в Англии, утверждает отец футболиста Луис Кавани. По его словам, форвард хочет завершить карьеру в Южной Америке и близок к переходу в «Бока Хуниорс» этим летом.

«Он хочет быть ближе к семье и завершить карьеру в Южной Америке, — цитирует TyC Sports Кавани-старшего. — Если он вернется, то в «Боку». Он планирует сделать это всередине года».

Также Луис Кавани отметил, что его сына расстроило наказание за слово «негрито». Уругваец в Instagram поблагодарил одного из болельщиков словами «gracias negrito». Он был дисквалифицирован на три матча, несмотря на объяснение, что в Уругвае это слово не является расистским.

Кавани перешел в «МЮ» летом 2020 года из «ПСЖ». На его счету 25 матчей и 7 мячей во всех турнирах сезона.