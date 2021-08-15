«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
15 августа в Лондоне «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 18.30 (мск).
«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии в 7-й раз в истории. 7 августа команда Хосепа Гвардиолы уступила «Лестеру» (0:1) в матче за Суперкубок Англии.
«Тоттенхэм» в прошлом сезоне занял 7-е место в турнирной таблице АПЛ и квалифицировался в Лигу конференций.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на платформе «Okko Спорт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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