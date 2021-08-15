Тухель оценил шансы на победу «Челси» в АПЛ по итогам сезона
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился своим мнением о шансах его команды на титул в сезоне-2021/22.
«Если честно, я вижу нас на четвертом месте в списке фаворитов. Мы должны сокращать отставание от тех, кто идет в этом списке на третьем, втором и первом местах. Еще в прошлом сезоне мы говорили, что высоко подняли планку и стараемся соответствовать требованиям. АПЛ — серьезный турнир. Мы сейчас в роли догоняющих и должны настичь «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Мы должны делать это каждую неделю», — приводит Sky Sports слова Тухеля.
Вчера, 14 августа «Челси» победил «Кристал Пэлас» (3:0) в 1-м туре чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12381646/thomas-tuchel-says-chelsea-are-fourth-favourites-for-premier-league-title-and-must-hunt-opponents
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