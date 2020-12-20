«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и вышел на второе место в АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома уступил «Лестеру» (0:2).

У гостей с пенальти забил Джейми Варди. Еще один мяч в свои ворота провел Тоби Алдервейрелд.

«Лестер» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «шпор» 25 очков и четвертая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Тоттенхэм» — «Лестер» — 0:2 (0:1)

Голы: Варди, 45 — с пенальти (0:1). Алдервейрелд, 59 — в свои ворота (0:2).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Уинкс, 64), Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Лукас Моура, 49), Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин, Кейн.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань (Амарти, 60), Фофана, Джастин, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 84), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 88).

Предупреждения: Олбрайтон, 32. Ндиди, 72. Дайер, 79. Уинкс, 81.

Судья: Поусон.

20 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».