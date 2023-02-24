«Тоттенхэм» интересуется лидером «Лестера» Мэддисоном

«Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, сообщает Football Insider.

По информации источника, «шпоры» опережают такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Сам игрок хочет стать главным игроком команды, который регулярно выступает в еврокубках и находится в топ-4 АПЛ.

Контракт 26-летнего Мэддисона с «Лестером» истекает летом 2024 года. В этом сезоне на счету полузащитника 18 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.