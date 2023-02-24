Рэшфорд рискует пропустить финал Кубка Лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить финал Кубка Лиги против «Ньюкалса» из-за повреждения, сообщает Sky Sports.

По информации издания, англичанин получил повреждение в результате столкновения с защитником «Барселоны» Рональдом Араухо. Также сообщается, что характер травмы пока что неизвестен, но есть риск того, что Рэшфорд может выбить на неопределенный срок.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

В финале Кубка Лиги «красные дьяволы» сыграют против «Ньюкалса» 26 февраля, начало матча — 19.30 мск.