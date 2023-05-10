«Тоттенхэм» интересуется голкипером «Наполи» Меретом

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Todofichajes.

По информации издания, лондонский клуб рассматривает итальянца в качестве замены Уго Льорису.

В текущем сезоне Мерет сыграл в 32 поединках, в которых пропустил 23 гола, отстояв 15 матчей на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего голкипера в 18 миллионов евро.