Форвард «Челси» Броя восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Нападающий «Челси» Армандо Броя должен вернуться в строй раньше срока, который был установлен изначально, сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации источника, албанец должен принять участие в предсезонной подготовке, которая стартует в начале июля.

В декабре 2022 года Броя получил травму крестообразных связок колена, из-за чего выбыл из строя до конца сезона.

За «Челси» он смог забить один гол.