Нападающий Сака продлит контракт с «Арсеналом»

Нападающий Букайо Сака в скором времени продлит контракт с «Арсеналом», сообщает Talk Sport.

По информации издания, сделка будет официально оформлена по завершении текущего сезона.

Сообщается, что контракт будет рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ 21-летний англичанин сыграл 35 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.