«Тоттенхэм» хочет продать название стадиона за 25 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» пытается продать название своего будущего стадиона. Лондонский клуб просит у спонсора за это право 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Однако пока ни одна компания не проявила желания пойти на сделку на таких условиях. Тем более, что «шпоры» ходят продать название сразу на 15 лет, чтобы заработать 375 миллионов.

Новая арена «Тоттенхэма» должна быть открыта в апреле 2020 года.