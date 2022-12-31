«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Лестера» Барнса

«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Лестера» Харви Барнса, сообщает Football London.

Лондонский клуб попытается приобрести 25-летнего игрока уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Барнса с «лисами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Барнс провел в АПЛ 15 матчей, в которых забил 6 голов.