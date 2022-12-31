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Сегодня, 12:25

«Арсенал» активировал опции продления контрактов с Салиба и Патино

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» активировал опции продления контрактов с двумя игроками, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб продлил контракт с защитником Вильямом Салиба. Новое соглашение 21-летнего игрока сборной Франции с «канонирами» теперь рассчитано до лета 2024 года.

Также «Арсенал» на год продлил контракт с 19-летним полузащитником Чарли Патино.

В нынешнем сезоне Салиба провел за лондонцев 18 матчей, в которых забил 2 гола. В составе сборной Франции он ездил на ЧМ-2022, но в турнире в Катаре лишь раз вышел на поле.

Молодой Патино выступает на правах аренды за «Блэкпул». В чемпионшипе он сыграл 19 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Блэкпул
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
10
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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