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Тот самый день, когда 11 лет назад Аршавин оформил покер в матче против «Ливерпуля»

08:38
Андрей Аршавин. Фото Reuters
Андрей Аршавин. Фото Reuters
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21 апреля 2009 года российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в гостевой встрече АПЛ против «Ливерпуля» (4:4).

Аршавин стал первым игроком, которому удалось сделать покер на «Энфилде» в чемпионате Англии за последние 63 года. Также форвард впервые в своей карьере оформил покер, еще трижды он забивал по три гола в матчах чемпионата России.

Всего за «Арсенал» Аршавин провел 144 матча, в которых забил 31 гол и сделал 38 результативных передач.

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