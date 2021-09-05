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Томиясу прокомментировал свой переход в «Арсенал»

09:30
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Защитник Такехиро Томиясу прокомментировал свой переход в «Арсенал».

«У меня было много травм в Италии, было много мышечных повреждений за последние пару лет. Я был не в лучшей форме, не мог играть на сто процентов или не был доволен своей игрой. Надеюсь, что переход в «Арсенал» поможет мне встать на позитивный путь. Я чувствую, что команда меняется. Попадание в АПЛ было моей целью, я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Арсенал», — приводит Goal слова Томиясу.

Томиясу перешел в «Арсенал» из «Болоньи» 31 августа за 18,6 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/tomiyasu-fitness-fears-16m-arsenal-new-start/1nhxw9b1izmld1ptjwb9eastsr

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Иван Торопцев все материалы автора

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