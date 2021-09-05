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Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда»

08:58
Ромелу Лукаку. Фото Getty Images
Ромелу Лукаку. Фото Getty Images
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Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку против того, чтобы его сравнивали с форвардом «МЮ» и команды Португалии Криштиану Роналду.

«Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Для меня — он в тройке лучших игроков в истории футбола, поэтому я не хочу ставить его на какое-то определенное место. То, что он сделал сегодня в футболе для игроков моего поколения, — это нечто исключительное», — цитирует Лукаку Goal.

В летнее трансферное окно Лукаку перешел из «Интера» в «Челси», а Роналду сменил «Ювентус» на «МЮ».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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