Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда»
08:58
Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку против того, чтобы его сравнивали с форвардом «МЮ» и команды Португалии Криштиану Роналду.
«Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Для меня — он в тройке лучших игроков в истории футбола, поэтому я не хочу ставить его на какое-то определенное место. То, что он сделал сегодня в футболе для игроков моего поколения, — это нечто исключительное», — цитирует Лукаку Goal.
В летнее трансферное окно Лукаку перешел из «Интера» в «Челси», а Роналду сменил «Ювентус» на «МЮ».
Дополнительная информация:
Читайте также
Россия бьется с Хорватией за первое место, а Украина попадет на ЧМ только через стыки. Расклады отборочного турнира
Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю