Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда»

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку против того, чтобы его сравнивали с форвардом «МЮ» и команды Португалии Криштиану Роналду.

«Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Для меня — он в тройке лучших игроков в истории футбола, поэтому я не хочу ставить его на какое-то определенное место. То, что он сделал сегодня в футболе для игроков моего поколения, — это нечто исключительное», — цитирует Лукаку Goal.

В летнее трансферное окно Лукаку перешел из «Интера» в «Челси», а Роналду сменил «Ювентус» на «МЮ».