Тухель: «Мы не хотим расставаться с Лукаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, что клуб не планирует расставаться с нападающим Ромелу Лукаку.

«Мы не хотим расставаться с Лукаку, трансферное окно закрыто, мы вовлечены в тренировочный процесс. Сейчас все очень спокойно, качественные игроки возвращаются в состав, травмированные тоже возвращаются», — цитирует немецкого специалиста Football London.

28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за 113 миллионов евро. В этом сезоне АПЛ бельгиец принял участие в 17 матчах, забив 5 голов.