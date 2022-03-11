The Times: банковские счета «Челси» заморозили
Банковские счета лондонского футбольного клуба «Челси» были заморожены. Такое решение было принято несмотря на действующую лицензию на ведение деятельности, выданную правительством Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.
Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.
Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.
Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. При россиянине клуб выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|
9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|
10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|
20
|Норвич
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|- : -
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|19.03
|18:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|19.03
|20:30
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.03
|17:00
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|20.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5