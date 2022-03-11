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Сегодня, 21:38

The Times: банковские счета «Челси» заморозили

Банковские счета лондонского «Челси» были заморожены
Иван Шитик
Корреспондент

Банковские счета лондонского футбольного клуба «Челси» были заморожены. Такое решение было принято несмотря на действующую лицензию на ведение деятельности, выданную правительством Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. При россиянине клуб выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220311/chelsi-1777764989.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК Челси
Роман Абрамович
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
Результаты / календарь
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
20.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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