The Times: банковские счета «Челси» заморозили

Банковские счета лондонского футбольного клуба «Челси» были заморожены. Такое решение было принято несмотря на действующую лицензию на ведение деятельности, выданную правительством Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. При россиянине клуб выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет.