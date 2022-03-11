Судебный процесс по делу Менди начнется 25 июля

Судебный процесс по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди начнется в конце июля, сообщает Daily Mirror.

Основной судебный процесс начнется 25 июля и продлится до шести недель. В мае Менди также придется посетить предварительное заседание.

Напомним, изначально Менди был арестован еще в августе, и планировалось, что Бенжамена начнут судить в январе.

С тех пор несколько раз вскрывались новые обстоятельства, в следствие чего предъявляемые футболисту обвинения ужесточались.

К настоящему моменту Менди предъявлено девять обвинений, включая семь случаев изнасилования в отношении шести различных женщин.

В пятницу 27-летний француз, который после нескольких месяцев в тюрьме был отправлен под домашний арест, посетил Королевский суд в Честере, который утвердил дату начала рассмотрения дела.