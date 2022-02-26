При Абрамовиче «Челси» выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет

За всю свою 116-летнюю историю «Челси» выиграл 32 трофея. При этом под руководством Романа Абрамовича, который в субботу, 26 февраля, передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда Chelsea's charitable Foundation, лондонцы завоевали 21 титул.

После покупки российским бизнесменом команда пять раз становилась чемпионом Англии, выиграла пять Кубков страны, три Кубка Лиги и два Суперкубка Англии, а также взяла по две Лиги чемпионов и Лиги Европы, один Суперкубок УЕФА и один клубный чемпионат мира.

При этом с 1905 по 2003 год «Челси» выиграл один чемпионат, три Кубка, два Кубка лиги, два Суперкубка Англии, два Кубка Кубков и один Суперкубок УЕФА.