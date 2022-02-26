При Абрамовиче «Челси» выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет
За всю свою 116-летнюю историю «Челси» выиграл 32 трофея. При этом под руководством Романа Абрамовича, который в субботу, 26 февраля, передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда Chelsea's charitable Foundation, лондонцы завоевали 21 титул.
После покупки российским бизнесменом команда пять раз становилась чемпионом Англии, выиграла пять Кубков страны, три Кубка Лиги и два Суперкубка Англии, а также взяла по две Лиги чемпионов и Лиги Европы, один Суперкубок УЕФА и один клубный чемпионат мира.
При этом с 1905 по 2003 год «Челси» выиграл один чемпионат, три Кубка, два Кубка лиги, два Суперкубка Англии, два Кубка Кубков и один Суперкубок УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
7
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|24
|3
|12
|9
|22-30
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5