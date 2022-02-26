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Сегодня, 23:13

При Абрамовиче «Челси» выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Роман Абрамович.
Фото Алексей Иванов

За всю свою 116-летнюю историю «Челси» выиграл 32 трофея. При этом под руководством Романа Абрамовича, который в субботу, 26 февраля, передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда Chelsea's charitable Foundation, лондонцы завоевали 21 титул.

После покупки российским бизнесменом команда пять раз становилась чемпионом Англии, выиграла пять Кубков страны, три Кубка Лиги и два Суперкубка Англии, а также взяла по две Лиги чемпионов и Лиги Европы, один Суперкубок УЕФА и один клубный чемпионат мира.

При этом с 1905 по 2003 год «Челси» выиграл один чемпионат, три Кубка, два Кубка лиги, два Суперкубка Англии, два Кубка Кубков и один Суперкубок УЕФА.

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Челси
Роман Абрамович
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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