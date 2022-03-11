Салах отказывается продлевать контракт с «Ливерпулем» на предложенных условиях

Нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха не устроило предложение клуба по новому контракту. Игрок и агент не собираются подписывать соглашение на этих условиях, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сам 29-летний игрок хотел бы остаться в команде, но ждет улучшенного предложения. Переговоры встали на паузу еще в декабре.

Действующий контракт Салаха истекает в конце сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел 34 матча во всех турнирах. На его счету 27 забитых голов и 10 результативных передач.